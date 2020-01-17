Rusya'da bir baba bebeğini kar yağışının ortasında bırakıp kaçtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya'da bir baba bebeğini kar yağışının ortasında bırakıp kaçtı - Son Dakika

Rusya'da bir baba bebeğini kar yağışının ortasında bırakıp kaçtı

6 saat önce

Rusya'da bir baba, gece yarısı kar yağarken bebeğini hastane bahçesine bırakıp kaçarken görüntülendi.

Rusya'da bir baba, gece yarısı kar yağarken bebeğini hastane bahçesine bırakıp kaçarken görüntülendi.

Rusya'nın Smolensk bölgesinde bulunan Ugra şehrinde bir baba kucağındaki bebeğiyle şehir hastanesine geldi. Etrafta kimsenin olmadığı saatte hastanenin bahçesinden içeriye giren baba, kucağındaki bebeğini hastanenin bahçesine bıraktı. Kar yağışının devam ettiği sırada bebeğini hastane bahçesindeki çöp kutusunun üzerine koyan baba arkasına bakmadan bebeğini bırakıp koşmaya başladı. Baba gözden kaybolurken, güvenlik kameralarını izleyen bir güvenlik görevlisi durumu fark etti. Hemen hastane görevlilerine haber veren görevli, bebeği donmadan önce kurtardı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine hastaneye gelen polis, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak babanın peşine düştü.

Öte yandan, yaklaşık 6 aylık olduğu belirtilen bebek devlet korumasına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rusya'da bir baba bebeğini kar yağışının ortasında bırakıp kaçtı

Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:45 Kaynak: İHA
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