Rusya'da bir beton mikseri araca çarptıktan sonra nehre uçtu - Son Dakika
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Rusya'da bir beton mikseri araca çarptıktan sonra nehre uçtu

6 saat önce

Rusya'da bir beton mikseri araca çarptıktan sonra nehre uçtuVIDEO YOKRusya, (DHA) ? Rusya'da otoyolda seyreden bir beton mikseri önce bir araca çarptı, sonra da köprüden aşağı uçtu.

Rusya'da bir beton mikseri araca çarptıktan sonra nehre uçtu

VIDEO YOK

Rusya, (DHA) ? Rusya'da otoyolda seyreden bir beton mikseri önce bir araca çarptı, sonra da köprüden aşağı uçtu.

Kaza, Sen Petersburg şehrinin Oktyabrskaya bölgesinde sabahın erken saatlerinde meydana geldi. Otobanda seyreden bir beton mikseri, aşırı hız ve yağmur nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyiteni kaybetmesi nedeniyle önce bir araca çarptı, ardından karşı şeride geçti, sonra da otoban kenarındaki Neva Nehri'ne uçtu. Kaza anı arkadan gelen aracın kamerasına yansırken, yetkililer her iki aracta bulunan sürücülerinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Rusya'da bir beton mikseri araca çarptıktan sonra nehre uçtu

Rusya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:54 Kaynak: DHA
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