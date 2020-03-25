Rusya'da bir binada çıkan yangında 7 kişi öldü - Son Dakika

Rusya'da bir binada çıkan yangında 7 kişi öldü

Rusya'nın Nijniy Lomov kentindeki bir binada, sebebi henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Nijniy Lomov kentindeki bir binada, sebebi henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Penza bölgesinin Nijniy Lomov kentindeki binada çıkan yangında 3'ü çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi. Çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangın kontrol altına alındı.

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