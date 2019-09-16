Son Dakika Haberleri: Rusya'da bir cipe yıldırım düştü
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Rusya'da bir cipe yıldırım düştü

1 saat önce

Rusya'da yolda hareket halinde giden cipin arka camına yıldırım düştü.

Rusya'da bir cipe yıldırım düştü, System.String[]
Rusya'da yolda hareket halinde giden cipin arka camına yıldırım düştü. O anları, cipin arkasında bulunan başka bir araç kamerası kaydetti.


Görüntüler, Rusya'nın Novosibirsk kentinde kaydedildi. Trafikte sol şeritte ilerlemekte olan cipin arka camına yıldırım isabet etti. Yerel medya, cipin arka camının düşen yıldırımın etkisiyle kırıldığını bildirdi. Aracın içindekilerin sağlık durumunun ise iyi olduğu duyuruldu. Aracına yıldırım isabet eden kadın, yerel medyaya yaptığı açıklamada kimsenin yardıma gelmediğini söyleyerek, "Bir sürü görgü tanığı vardı ancak kimse durmadı. Herkes yoluna devam etti" diyerek sitemde bulundu.


Rusya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:52 Kaynak: DHA
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