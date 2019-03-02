Rusya'da Bir Çocuğun Kazadan Ramakla Kurtulduğu An Kamerada

Son Dakika » Dünya » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Sulama Kanalına Düşen Gencin Babası "Oğlum Nerede!" Diyerek Feryat Etti

Sürücünün Çarpıp "Ne Olur Ölme" Diye Başında Ağladığı Genç Kız Yaşamını Yitirdi