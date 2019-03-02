Son Dakika Haberleri: Rusya'da Bir Çocuğun Kazadan Ramakla Kurtulduğu An Kamerada

Rusya'da Bir Çocuğun Kazadan Ramakla Kurtulduğu An Kamerada

35 dakika önce

Rusya'da kontrolsüz bir şekilde yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğa az kalsın bir otomobil çarpıyordu.

Rusya'da Bir Çocuğun Kazadan Ramakla Kurtulduğu An Kamerada, System.String[]
Rusya'da kontrolsüz bir şekilde yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğa az kalsın bir otomobil çarpıyordu. Sürücünün son andaki manevrası ve çocuğun son hareketi, çocuğun hayatını kurtardı.

 

Olay Rusya Federasyonu'na Çeçenistan Cumhuriyeti'nde Kurchaloy şehrinde yaşandı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen olayda bir çocuğun yolun karşısına geçmek üzere koştuğu görülüyor. Karşı şeritten gelen otomobilin sürücüsü, çocuğa çarpmamak için son anda direksiyonu sağa kırıyor; çocuk ise aracı yine son anda fark ederek durmaya çalışıyor. Araç çocuğa çarpamadan yolun sağına manevra yaparken, çocuk da dengesini kaybedip yere düşüyor ve ardından ayağa kalkarak kaldırıma yürüyor. Şok içindeki çocuğu fark eden sürücüler hemen yanına koşup onu teselli ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:44 Kaynak: DHA

Çeçenistan, Rusya Federasyonu, Dünya
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