Son Dakika Haberleri: Rusya'da bir depoda yangın
Son Dakika Güncel Haber

Rusya'da bir depoda yangın

43 dakika önce

Rusya'da bir depoda yangınRusya, (DHA) ? Rusya'da plastik ürünlerin bulunduğu bir depoda yangın çıktı.

Rusya'da bir depoda yangın

Rusya, (DHA) ? Rusya'da plastik ürünlerin bulunduğu bir depoda yangın çıktı.

Yangın, St. Petersburg şehrinin Kolpinsky bölgesinde bulunan Sofiyskaya caddesinde yer alan bir depoda çıktı. Yetkililer, yangın sonucu tek katlı deponun çatısının çöktüğünü ve depoda plastik ürünlerin depolandığını açıkladı. Henüz yangında ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı. Ayrıca, yangını söndürme çalışmalarında 125 görevlinin yer aldığı ve 31 parça ekipmanın kullanıldığını belirtildi.

Rusya'da bir depoda yangın

Petersburg, Rusya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5,8'lik depreme ait en güzel görüntü! İki minik öğrenci, depremde engelli arkadaşına yardım etti
Hayatını kaybeden Tarık ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlandı Sincan OSB'de yangın THY pilotlarından Bilge, kanser savaşını kazanarak göklere yeniden döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 12:34:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'da bir depoda yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]