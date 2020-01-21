Rusya'da bir evde çıkan yangında 11 kişi öldü - Son Dakika
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Rusya'da bir evde çıkan yangında 11 kişi öldü

6 saat önce

Rusya'nın Tümen bölgesinde bir evde çıkan yangında 11 kişi öldü.

Rusya'da bir evde çıkan yangında 11 kişi öldü, System.String[]

Rusya'nın Tümen bölgesinde bir evde çıkan yangında 11 kişi öldü.

Rus TASS haber ajansının Acil Durumlar Bakanlığına dayandırarak verdiği habere göre, Tümen bölgesinde Priçulımskiy köyünde orman işçilerinin yaşadığı müstakil evde gece yarısı yangın çıktı.

Nedeni henüz belirlenemeyen yangın sonucunda aralarında Özbekistan vatandaşlarının da bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:10 Kaynak: AA
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