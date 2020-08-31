Rusya'da bir kadının ağzından yılan çıkarıldı

Rusya'ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nde bir kadının boğıza kaçan 1metrelik zehirli yılan operasyonla alındı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'ndeki Levaşi köyünde meydana geldi. Bir ağacın altında uyuyan kadının ağzına giren yılan, yemek borusundan aşağıya kadar indi. Hastaneye kaldırılan kadın doktorlar tarafından acilen ameliyata alındı ve yılan operasyonla çıkarıldı. Yılanın çıkarılma anları anbean kameraya yansırken; yerel medya, yılanın 1 metre uzunluğunda olduğunu duyurdu.