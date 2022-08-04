ABD'li basketbolcu Griner, Rusya'da 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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ABD'li basketbolcu Griner, Rusya'da 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

04.08.2022 20:16
ABD'li basketbolcu Griner, Rusya'da 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Rusya'da bir mahkeme, ABD'li basketbolcu Brittney Griner'ı uyuşturucu madde bulundurmaktan ötürü 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Rusya'da bir mahkeme, ABD'li basketbolcu Brittney Griner'ı uyuşturucu madde bulundurmaktan ötürü 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Rusya'nın Moskova bölgesinde bulunan Himki mahkemesinde, şubat ayında üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanıp gözaltına alınan Griner'in davası görüldü.

Griner'in yasa dışı uyuşturucu maddeleri hukuka aykırı şekilde bulundurduğu hükmüne varan mahkeme, ABD'li basketbolcuyu 9 yıl hapis ve 1 milyon ruble (yaklaşık 16 milyon 130 dolar) para cezasına çarptırdı.

Rusya ile ABD'nin aralarında Griner'in da dahil olduğu çeşitli tutukluların değişimine yönelik görüşmeler yürüttüğü iddia edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Griner'ın yanı sıra Rusya'da tutuklu bulunan ABD'li Paul Whelan'ın iadesi için Moskova'ya önemli bir teklif hazırladıklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden da Rusya'ya Griner'ın serbest bırakılmasına yönelik çağrıda bulunmuştu.

YORUMLAR
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ABD'den Türkiye'ye Ukrayna tahılının nakliyesindeki rolü nedeniyle teşekkür ABD'den Türkiye'ye Ukrayna tahılının nakliyesindeki rolü nedeniyle teşekkür Rusya'da gözaltına alınan ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner, uyuşturucu madde bulundurmaktan ve Rusya'ya uyuşturucu madde içeren elektronik... Rusya'da gözaltına alınan ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner, uyuşturucu madde bulundurmaktan ve Rusya'ya uyuşturucu madde içeren elektronik...
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'li basketbolcu Griner, Rusya'da 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'li basketbolcu Griner, Rusya'da 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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