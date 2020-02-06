Rusya'da bir otomobil kafede oturanların arasına daldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya'da bir otomobil kafede oturanların arasına daldı - Son Dakika

Rusya'da bir otomobil kafede oturanların arasına daldı

6 saat önce

Rusya'da bir otomobil, kafede oturan müşterilerin arasına daldı.

Rusya'da bir otomobil kafede oturanların arasına daldı, System.String[]

Rusya'da bir otomobil, kafede oturan müşterilerin arasına daldı.


Rusya'nın Kalingrad şehrinde süratle gelen bir otomobil, kafede 3 kişinin oturduğu masaya daldı. Bir anda ne olduğunu anlayamayan kafe müşterilerinden 2 kişi, masadan geri çekilerek ezilmekten kurtuldu. Aracın daldığı masanın ucunda oturan diğer kişi ise aracın sıkıştırmasıyla birlikte bankoyla masa arasında kaldı. Kafede bulunanlar araç sürücüsüne yönelerek aracın geri çekilmesi için uğraşsa da başarılı olamadı. Sürücünün alkollü olduğu anlaşılırken masa ile banko arasında sıkışan kişi, kendisinin bir zarar görmediğini söyleyerek önündeki içeceklerden içmeye başladı.


Yaşanan kazada alkollü olduğu belirtilen ve gözaltına alınan araç sürücüsüne ceza kesildi. - MOSKOVA

Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:29 Kaynak: İHA
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