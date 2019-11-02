Son Dakika Haberleri: Rusya'da bir pilot, sevgilisini kokpite alarak uçak kullanmayı öğretti
Son Dakika Güncel Rusya'da bir pilot, sevgilisini kokpite alarak uçak kullanmayı öğretti

Rusya'da bir pilot, sevgilisini kokpite alarak uçak kullanmayı öğretti

6 saat önce

Rusya'da, IrAreo Havayolları'nda görevli bir pilot, uçağın kontrolünü kokpite aldığı kız arkadaşına bıraktı.

Rusya'da bir pilot, sevgilisini kokpite alarak uçak kullanmayı öğretti, System.String[]

Rusya'da, IrAreo Havayolları'nda görevli bir pilot, uçağın kontrolünü kokpite aldığı kız arkadaşına bıraktı. Görüntüler, kadının kokpitteki anları sosyal medya hesabından paylaşmasıyla ortaya çıktı.

Görüntüler, Rusya'nın Sibirya bölgesinde Yakutsk-Batagay uçuşu sırasında kaydedildi. IrAreo Havayolları'nda görevli Kirill isimli pilot, iddiaya göre uçağın kontrolünü kız arkadaşı Anna'ya bıraktı. Görüntülerde pilotun, uçağı nasıl kullanması gerektiğini kız arkadaşına tarif ettiği görüldü. Rus medyası, uçakta 50 kişinin bulunduğunu bildirdi. Görüntülerin medyada yer alması üzerine Anna isimli kadının sosyal medya paylaşımlarını kaldırdığı öğrenildi.

Rus savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Anna isimli kadının kokpitte yer aldığı anlar

-Pilotun, Anna'ya direktifler vermesi


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 08:33 Kaynak: DHA
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