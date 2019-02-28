Son Dakika Haberleri: Rusya'da Bir Uçak, Buz Tutan Pistte Dönerek Dışarı Savruldu

Rusya'da Bir Uçak, Buz Tutan Pistte Dönerek Dışarı Savruldu

1 saat önce

– Rusya'da havalimanına iniş yapan bir jet buz tutan pistte kaydı.

Rusya'da Bir Uçak, Buz Tutan Pistte Dönerek Dışarı Savruldu, System.String[]
Rusya'da havalimanına iniş yapan bir jet buz tutan pistte kaydı. Kendi etrafında dönen uçak, kayarak pistten dışarı çıktı. Yaşanan o anlar havalimanının güvenlik kamaralarınca kaydedildi.

 

Olay Salı günü 12: 47'de başkent Moskova'daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi. Bakü'den kalkan uçak Moskova'daki havalimanına iniş yaptıktan sonra yavaşlamaya çalıştığı sırada kaymaya başladı. Kendi etrafından dönen jet, ardından pist dışına savruldu. 3 yolcu ve 2 mürettebatın bulunduğu jette, kaza sonrası yaralanan kimsenin bulunmadığı belirtildi.

 

ya'da bir uçak, buz tutan pistte dönerek dışarı savruldu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:26 Kaynak: DHA

Moskova, Rusya Federasyonu, Yenikadinda Gösterme, Dünya
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