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Rusya'da bir üniversiteye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Rusya'da bir üniversiteye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 4 yaralı

20.09.2021 10:40

Rusya'daki Sibirya bölgesinde bulunan bir üniversiteye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı. Saldır kameralara yansırken, saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan Perm State Üniversitesi'ne kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından ateş açıldığını bildirdi. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Yetkililer, saldırganın etkisiz hale getirildiğini belirtti. Saldırı anı ise kameraya yansıdı. Büyük panik yaşanan üniversiteler binanın katlarından atlayarak canlarını kurtarmaya çalıştı. Üniversite basın servisi ise bazı öğrencilerin ve öğretmenlerin sınıflara kilitlendiğini açıkladı.

GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU

Olayı gören görgü tanıklarından biri "Kimliği bilinmeyen bir kişi üniversite binasına girdi ve ateş açtı. Bazı öğrenciler, saldırgandan korunmak için kendilerini sınıflara kilitledi, bazıları ise pencerelerden atladı. Yetkililer olay yerine vardı" açıklamasını yaptı.

Rusya'da bir üniversiteye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 4 yaralı

Sibirya, Saldırı, Rusya, Ölü, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'da bir üniversiteye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 4 yaralı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Rusya'da bir üniversiteye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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