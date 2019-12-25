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Rusya'da BM Genel Sekreterine ABD vizesi tepkisi
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova'dan yapılan yazılı açıklamada bazı savunma bakanlığı çalışanlarının New York'taki BM merkezine gitmek için aylarca vize beklediği vurgulandı
Rus Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin BM genel merkezine gitmek isteyen Rus yetkililerin vize işlemlerini geciktirmesine göz yummakla suçladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova tarafından yapılan yazılı açıklamada bazı savunma bakanlığı çalışanlarının New York'taki BM merkezine gitmek için aylarca vize beklediği vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:56
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