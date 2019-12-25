Rusya'da BM Genel Sekreterine ABD vizesi tepkisi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rusya'da BM Genel Sekreterine ABD vizesi tepkisi - Son Dakika Dünya

Rusya'da BM Genel Sekreterine ABD vizesi tepkisi

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova'dan yapılan yazılı açıklamada bazı savunma bakanlığı çalışanlarının New York'taki BM merkezine gitmek için aylarca vize beklediği vurgulandı

Rusya'da BM Genel Sekreterine ABD vizesi tepkisi, System.String[]

Rus Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin BM genel merkezine gitmek isteyen Rus yetkililerin vize işlemlerini geciktirmesine göz yummakla suçladı.


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova tarafından yapılan yazılı açıklamada bazı savunma bakanlığı çalışanlarının New York'taki BM merkezine gitmek için aylarca vize beklediği vurgulandı.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, New York, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:56 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Wall Street Journal'dan kapsamlı analiz: Türkiye rest çekiyor ve kazanıyor
Putin, 5 generali görevden aldı Çocuk doktorunun, tedavisini üstlendiği hastasına bebekliğinden beri cinsel istismar uyguladığı ortaya çıktı Çin ordusu, ABD'nin her yerine ulaşabilen denizaltı balistik füzesini test etti

Son Dakika Haberleri
05:05 Başkent'te 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü kabin içinde sıkıştı - Son Dakika Haber
03:14 Midyat'ta, Düzoba mahallesine doğalgaz verildi - Son Dakika Haber
03:05 Sultangazi'de mobilya imalathanesi alev alev yandı - Son Dakika Haber
03:01 Aracını kontrol etmek için TEM'de durdu, feci şekilde can verdi - Son Dakika Haber
02:41 Malkara'da aynı saatte 2 ayrı kaza - Son Dakika Haber
01:09 Fransa'nın Besançon kentinde silahlı saldırı: En az 3 yaralı - Son Dakika Haber
00:43 Karadeniz 3 gündür yanıyor! Trabzon ve Rize'de yeni orman yangınları çıktı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 05:15:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya'da BM Genel Sekreterine ABD vizesi tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]