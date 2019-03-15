Son Dakika Haberleri: Rusya'da Boeing Yolcu Uçağı Acil İniş Yaptı

Rusya'da Boeing Yolcu Uçağı Acil İniş Yaptı

7 dakika önce

MOSKOVA (AA) – Rusya'da Boeing 737-800 tipi uçağın motor arızası nedeniyle acil iniş yaptığı bildirildi.

Rusya'da Boeing Yolcu Uçağı Acil İniş Yaptı, System.String[]
MOSKOVA (AA) – Rusya'da Boeing 737-800 tipi uçağın motor arızası nedeniyle acil iniş yaptığı bildirildi.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Mirney şehrinden Moskova'ya uçan Boeing 737-800 tipi uçağın acil iniş yaptığı belirtildi.

Alrosa Havayollarına ait, 157 yolcu ve 6 kişilik mürettebat bulunan uçağın, olası bir motor arızası nedeniyle Sıktıvkar kentine iniş yaptığı kaydedildi.

Olayda yaralanan olmazken, olaya ilişkin incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

Rusya, Etiyopya'daki uçak kazasının ardından "Boeing 737 Max" tipi uçaklara hava sahasını kapatma kararı almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:18 Kaynak: AA

Moskova, Boeing 737, Rusya Federasyonu, Güncel
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