Son Dakika Haberleri: Rusya'da Bomba İhbarları Paniğe Yol Açtı

Rusya'da Bomba İhbarları Paniğe Yol Açtı

1 saat önce

Rusya'nın başkenti Moskova'da farklı noktalarda bomba ihbarı yapılması üzerine tahliyeler gerçekleştirildi.

Rusya'da Bomba İhbarları Paniğe Yol Açtı, System.String[]
Rusya'nın başkenti Moskova'da farklı noktalarda bomba ihbarı yapılması üzerine tahliyeler gerçekleştirildi. Bomba ihbarlarının asılsız olduğu düşünülüyor.

Rus medyası, Moskova ve çevresinde farklı noktalarda bulunan binalara bomba yerleştirildiğine ilişkin maille polise ihbar yapıldığını duyurdu. İhbar üzerine, okullar, alışveriş merkezleri, hükümet binaları, ofisler ve hastanelerden binlerce kişinin tahliye edildiği belirtildi. Acil durum yetkilileri, Moskova yakınlarındaki kasaba ve şehirlerde yaklaşık 20 binanın Moskova'da ise 50 binanın boşaltıldığını söyledi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, bomba ihbarlarının asılsız olduğu ifade edildi. 2017 yılında da benzer bir olay yaşanmış telefonla yapılan bomba ihbarı nedeniyle binlerce kişi farklı noktalardan tahliye edilmişti ancak ihbarların asılsız olduğu ortaya çıkmıştı. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:21 Kaynak: İHA

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