Son Dakika Haberleri: Rusya'da Bombardıman Uçağı İniş Sırasında Kaza Yaptı: 2 Ölü

Rusya'da Bombardıman Uçağı İniş Sırasında Kaza Yaptı: 2 Ölü

1 saat önce

Rusya'nın Murmansk bölgesinde bombardıman uçağının inişi esnasında meydana gelen kazada mürettebattan iki kişi öldü.

Rusya'da Bombardıman Uçağı İniş Sırasında Kaza Yaptı: 2 Ölü, System.String[]
Rusya'nın Murmansk bölgesinde bombardıman uçağının inişi esnasında meydana gelen kazada mürettebattan iki kişi öldü.

Ria haber ajansına göre, Murmansk bölgesinde Olenegorsk havaalanına yerel saat ile 13.40'ta Hava Kuvvetlerine ait Tu-22M3 model bombardıman uçağı sert iniş yaptı.

Uçağın mühimmatsız uçuş yaptığı belirtilirken, kaza sonucunda mürettebattan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Değişken kanat yapısına sahip Rus yapımı Tu-22M3 model bombardıman uçağı uzun menzilli ve süpersonik özelliğe sahip olmasıyla biliniyor.

Geçen hafta Rusya'nın doğusunda Japon Denizi üzerinde iki Rus Su-34 savaş uçağı havada çarpışarak düşmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:45 Kaynak: AA

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