Rusya’da bombardıman uçağı iniş sırasında kaza yaptı: 2 ölü
53 dakika önce
Rusya'da bombardıman uçağının inişi esnasında meydana gelen kazada mürettebattan iki kişi öldü.
Rusya
'da bombardıman uçağının inişi esnasında meydana gelen kazada mürettebattan iki kişi öldü.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:45
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