Son Dakika Haberleri: Rusya’da bombardıman uçağı iniş sırasında kaza yaptı: 2 ölü

Rusya’da bombardıman uçağı iniş sırasında kaza yaptı: 2 ölü

53 dakika önce

Rusya'da bombardıman uçağının inişi esnasında meydana gelen kazada mürettebattan iki kişi öldü.

Rusya’da bombardıman uçağı iniş sırasında kaza yaptı: 2 ölü, System.String[]
Rusya'da bombardıman uçağının inişi esnasında meydana gelen kazada mürettebattan iki kişi öldü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:45 

Rusya Federasyonu, Ekonomi
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