Rusya'da boya fabrikasında büyük yangın - Son Dakika
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Rusya'da boya fabrikasında büyük yangın

6 saat önce

Rusya'nın Yekaterinburg şehrindeki boya fabrikasında yangın çıktı.

Rusya'da boya fabrikasında büyük yangın, System.String[]

Rusya'nın Yekaterinburg şehrindeki boya fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadan yükselen yoğun dumanın, şehrin birçok noktasından görülebildiği belirtildi. Yangına müdahale sürüyor.

Rusya'nın Yekaterinburg şehrindeki boya fabrikasında yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilirken, 70 itfaiye personeli ve 16 itfaiye aracının yangına müdahalesi sürüyor. Fabrikadaki kimyasallar nedeniyle hızla yayılan yangına müdahalenin oldukça zor olduğu bilgisi paylaşıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yangından görüntüler

-Yükselen alevler

-Yükselen siyah duman

-Detaylar


Yekaterinburg, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:35 Kaynak: DHA
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