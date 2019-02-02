Son Dakika Haberleri: Rusya'da Bulunan Msb Heyeti Yurda Döndü

Rusya'da Bulunan Msb Heyeti Yurda Döndü

1 saat önce

Suriye'de son dönem yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere Rusya Federasyonu'na giden Milli Savunma Bakanlığı heyeti çalışmalarını tamamlayarak yurda döndü.

Rusya'da Bulunan Msb Heyeti Yurda Döndü, System.String[]
Suriye'de son dönem yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere Rusya Federasyonu'na giden Milli Savunma Bakanlığı heyeti çalışmalarını tamamlayarak yurda döndü. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, heyetin Rus muhataplarıyla yaptığı görüşmelerde İdlib başta olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler Astana ve Soçi'de imzalanan mutabakatlar çerçevesinde değerlendirildi. Bu kapsamda, her türlü provokasyona rağmen, barış ve istikrarın sağlanması için İdlib'de sürdürülen işbirliğinin önemine ve devamına vurgu yapıldı. Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki durumla ilgili olarak ise Türkiye'nin, bölgedeki PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütünden kaynaklanan güvenlik kaygılarının giderilmesi konusunda karşılıklı anlayış birliği içinde olunduğu gözlendi. Bu çerçevede, görüşmelerde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde terörün her türlüsüyle mücadelede karşılıklı işbirliğinin önemi bir kez daha teyit edildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:21 Kaynak: İHA

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