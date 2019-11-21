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Rusya'da büyük yangın: Helikopter de müdahale etti
6 saat önce
Rusya'da iki katlı bir binada yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:46 Kaynak: DHA
Rusya'da iki katlı bir binada yangın çıktı. Hızla çevre binalara da yayılan yangına müdahale için yangın söndürme helikopteri de gönderildi.
Rusya'nın başkenti Moskova'nın Mosrentgen bölgesinde, 2 katlı bir binada yangın çıktı. Hızla çevredeki yerleşim yerlerine yayılan yangının bin metrekare alanı kapladığı belirtildi. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye aracı ve personeli bölgeye sevk edilirken, bir yangın söndürme helikopteri de olay yerine intikal etti. Binalardaki insanların itfaiye gelmeden çıkabildikleri, yangında ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi.
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