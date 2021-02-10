Rusya'da buz kütlesi üzerinde mahsur kalan balıkçılar 3.5 saatte kurtarıldı - Son Dakika
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Rusya'da buz kütlesi üzerinde mahsur kalan balıkçılar 3.5 saatte kurtarıldı

10.02.2021 12:33
Rusya'da buz kütlesi üzerinde mahsur kalan balıkçılar 3.5 saatte kurtarıldı

Rusya'nın Sakhalin Adası yakınlarında sahil kenarında oluşan buzulun üzerinde balık tutan iki kişi mahsur kaldı.

Rusya'nın Sakhalin Adası yakınlarında sahil kenarında oluşan buzulun üzerinde balık tutan iki kişi mahsur kaldı. Balıkçılar, arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Rusya'nın Sakhalin Adası'nda bulunan Zaozyornoye kasabasında meydana geldi. Buzu kırarak, balık avlamaya çalışan iki balıkçının keyfi kabusa döndü. İki balıkçı, buz kütlesinin kırılmasıyla karaya dönemeyerek, buz üzerinde mahsur kaldı. Mahsur kalan kişilerin imdadına, kurtarma ekipleri yetişti.

KURTARMA ÇALIŞMASINA 24 KİŞİLİK EKİP KATILDI

Rus medyası, kurtarma çalışmasına 24 kişilik ekibin katıldığını ve kurtarma operasyonun 3.5 saat sürdüğünü aktardı. Sakhalin Adası yetkilileri, Ocak ayı başından buyana birçok kez sürüklenen buzul kütlelerinde mahsur kalmış balıkçıları kurtarmak zorunda kaldıklarını duyurdu. Buzu kırarak balık avlamak Rusya'nın bu bölgesinde çok fazla rağbet gören bir yöntem olarak kullanılıyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Rusya'da buz kütlesi üzerinde mahsur kalan balıkçılar 3.5 saatte kurtarıldı - Son Dakika
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