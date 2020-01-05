Rusya'da buz tabakası kırıldı, 45 araç suya battı - Son Dakika

Rusya'nın Vladivostok kentinde buz tabakasının kırılması sonucu park halindeki 45 araç suya battı.



Rusya'nın doğusundaki liman kenti Vladivostok'ta Voyevoda Körfezi'ni kaplayan buz tabakası kırılınca park halindeki onlarca araç suya düştü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı Primorsky Bölgesi Acil Durumlar Müdürlüğü, buz tabakasının kırılması sonucu 45 aracın suya battığını açıkladı. Bazı araçların bir kısmının battığı, bazılarının ise 7 fit derinliğe gömüldüğü öğrenildi. Olayda yaralanan olmadığı belirtildi. - VLADİVOSTOK