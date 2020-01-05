Rusya'da buz tabakası kırıldı, 45 araç suya battı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya'da buz tabakası kırıldı, 45 araç suya battı - Son Dakika

Rusya'da buz tabakası kırıldı, 45 araç suya battı

6 saat önce

Rusya'nın Vladivostok kentinde buz tabakasının kırılması sonucu park halindeki 45 araç suya battı.

Rusya'nın Vladivostok kentinde buz tabakasının kırılması sonucu park halindeki 45 araç suya battı.

Rusya'nın doğusundaki liman kenti Vladivostok'ta Voyevoda Körfezi'ni kaplayan buz tabakası kırılınca park halindeki onlarca araç suya düştü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı Primorsky Bölgesi Acil Durumlar Müdürlüğü, buz tabakasının kırılması sonucu 45 aracın suya battığını açıkladı. Bazı araçların bir kısmının battığı, bazılarının ise 7 fit derinliğe gömüldüğü öğrenildi. Olayda yaralanan olmadığı belirtildi.

(İHA)

Rusya'da buz tabakası kırıldı, 45 araç suya battı

Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 03:25 Kaynak: İHA
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Son Dakika

Rusya'da buz tabakası kırıldı, 45 araç suya battı
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