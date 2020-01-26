Rusya'da buz üstünde balık avlama yarışması - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rusya'da buz üstünde balık avlama yarışması - Son Dakika Dünya

Rusya'da buz üstünde balık avlama yarışması

6 saat önce

Rusya'nın doğusunda bulunan balıkçı kenti Vladivostok'ta düzenlenen buzda balık avlama yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Rusya'nın doğusunda bulunan balıkçı kenti Vladivostok'ta düzenlenen buzda balık avlama yarışması renkli görüntülere sahne oldu. View on euronews

Rusya'da buz üstünde balık avlama yarışması

Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 07:42 
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