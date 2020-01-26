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Rusya'da buz üstünde balık avlama yarışması
6 saat önce
Rusya'nın doğusunda bulunan balıkçı kenti Vladivostok'ta düzenlenen buzda balık avlama yarışması renkli görüntülere sahne oldu.
Rusya'nın doğusunda bulunan balıkçı kenti Vladivostok'ta düzenlenen buzda balık avlama yarışması renkli görüntülere sahne oldu.
Ruskky adasının buz tutan kıyılarından düzenlenen yarışmaya çok sayıda balıkçı ve izleyici katıldı. İlk önce buzda balık avlamak için delik açan balıkçılar oltalarını atarak avlarını bekledi.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 07:43
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