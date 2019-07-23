Rusya'da çadır kampında yangın: 1 çocuk öldü
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Rusya'da çocukların bulunduğu çadır kampında yangın çıktı.
Rusya Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:09 Kaynak: DHA
'da çocukların bulunduğu çadır kampında yangın çıktı. 1 çocuk hayatını kaybederken, 3 çocuk da yaralandı.
Yangın Khabarovsk şehrine yakın bir çadır kampında çıktı. Kuruması için ısıtıcıya bırakılan bir havlunun tutuşması ile çıktığı düşünülen yangında, 11 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti.
Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
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