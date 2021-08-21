Rusya'da camide gözaltına alınan 600 Müslüman serbest bırakıldı - Son Dakika

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki camide gözaltına alınan 600 Müslüman serbest bırakıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da yakınlarındaki Kotelniki'de dün Cuma namazı kılmaya giden cemaate Rus polisi tarafından baskın yapıldı. Cami çevresindeki cadde ve sokaklarda geniş güvenlik önlemleri alan polis, namazın ardından camideki Müslümanları gözaltına aldı. Karakola götürülen 600 Müslümana pasaport kontrolü yapıldığı öğrenildi. Olayla ilgili Rus medyasına konuşan Avukat Lidiya Anosova, "Benim bilgilerime göre yaklaşık 600 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler, Kotelniki'de camide gözaltına alındı. Bu kişilerin kimlikleri kontrol ediliyor. Şimdilik bir suçlama bulunmuyor" dedi.

DNA örnekleri alındı

Bir başka avukat Mariya Krasova ise Müslümanlarla ilgili yapılan işlemlere değinerek, "Rus vatandaşları, pasaport kontrolünün ardından serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu vatandaşlar ise karakola götürüldü. Gözaltına alınanların tümü serbest bırakıldı. Onların gözaltına alınması, karakola getirilmesi ve idari suç işlemesi ile ilgili tutanak düzenlenmedi. Bir polisin söylediğine göre gözaltılar, denetleme eylemlerinin bir parçasıydı ve bu kapsamda gözaltına alınanlardan DNA alındı" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada tepki topladı

Müslümanların gözaltına alınması, Rus basınında geniş yer bulurken, sosyal medyada da tepki topladı. Henüz resmi bir açıklamanın gelmediği uygulama ile ilgili hem Ruslar hem de Müslümanlar uygulamaya tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, sorgusuz sualsiz yapılan uygulamayı eleştirdi. - MOSKOVA