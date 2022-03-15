Rusya'da canlı yayında "savaşa hayır" pankartı açan TV çalışanına para cezası - Son Dakika
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Rusya'da canlı yayında "savaşa hayır" pankartı açan TV çalışanına para cezası

15.03.2022 21:14
Rusya'da canlı yayında "savaşa hayır" pankartı açan TV çalışanına para cezası

Rusya'da televizyon kanalında akşam haberleri bülteni sırasında Rusya-Ukrayna savaşını protesto eden kadın çalışana, mahkeme 30 bin ruble (yaklaşık 250 dolar) ceza verdi.

Rusya'da televizyon kanalında akşam haberleri bülteni sırasında Rusya- Ukrayna savaşını protesto eden kadın çalışana, mahkeme 30 bin ruble (yaklaşık 250 dolar) ceza verdi.

Rusya'nın federal televizyon kanallarından "Perviy Kanal"da dün, akşam haberlerinin yayınlandığı sırada elinde "savaşa hayır" yazılı pankartla spikerin arkasından ekrana çıkan kadın çalışan Marina Ovsyannikova, Moskova'da mahkemeye çıkarıldı.

Haber vermeden halka açık etkinlik düzenlemeyle ilgili yasayı ihlalden yargılanan Ovsyannikova, mahkemece 30 bin ruble cezaya çarptırıldı.

Dün televizyondaki protestosunun ardından güvenlik güçleri Ovsyannikova'yı gözaltına almıştı.

Ovsyannikova, sosyal medyada yayınlanan bir videoda yaptığı konuşmada, "Babam Ukraynalı, annem Rus. Hiçbir zaman düşman olmadım." ifadesini kullanmıştı.

Ovsyannikova, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını bir önce durdurmasını" istemişti.

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Marina Ovsyannikova: Rusya televizyonunda Ukrayna'nın işgalini protesto etmesi sonrası haber alınamayan editör Marina Ovsyannikova: Rusya televizyonunda Ukrayna'nın işgalini protesto etmesi sonrası haber alınamayan editör BM'den Rusya'ya 'savaşı protesto eden gazeteciye misillemede bulunmayın' çağrısı BM'den Rusya'ya 'savaşı protesto eden gazeteciye misillemede bulunmayın' çağrısı

Protesto, Ukrayna, dolar, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'da canlı yayında 'savaşa hayır' pankartı açan TV çalışanına para cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'da canlı yayında "savaşa hayır" pankartı açan TV çalışanına para cezası - Son Dakika
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