Son Dakika Haberleri: Rusya'da çarşıda büyük yangın... söndürme çalışmaları sürüyor
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Rusya'da çarşıda büyük yangın... söndürme çalışmaları sürüyor

1 saat önce

Rusya'da çarşıda büyük yangın.

Rusya'da çarşıda büyük yangın... Söndürme çalışmaları sürüyor

Rusya, (DHA)- Rusya'da birçok mağaza ve marketin bulunduğu bir çarşıda çıkan yangında birçok işyeri alevlere teslim oldu. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, Rusya'nın Krasnodar kentinin güneyindeki Gelendzhik şehrinde bir çarşıda çıktı. Bir işyerinde tahta paletlerin tutuşması sonrası alevler diğer işyerlerine de sıçradı.

Hızla yayılan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye personeli bölgeye sevk edildi. Yangının 300 metrekarelik bir alanı kapladığı ve yayılmaya devam ettiği; itfaiye ekiplerinin, yangının diğer marketlere ve çevredeki yerleşim yerlerine sıçramasını engellemeye çalıştığı bildirildi.

İlk belirlemelere göre, yangında kimse zarar görmedi.

Rusya'da çarşıda büyük yangın... söndürme çalışmaları sürüyor

Rusya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:58 Kaynak: DHA
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