Rusya'da casusluk iddiasıyla 16 yıl ceza alan Whelan'ın, işçi kampında çalıştığı belirtildi - Son Dakika

Rusya'da casusluk iddiasıyla 16 yıl ceza alan Whelan'ın, işçi kampında çalıştığı belirtildi

ABD ile Rusya arasında casusluk krizine neden olan ve 2018 yılında Rusya'da üstünde gizli belge içeren USB ile yakalanan ABD eski deniz subayı Paul Whelan, çıkarıldığı mahkemece 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya'da casusluk iddiasıyla 16 yıl ceza alan Whelan'ın, işçi kampında çalıştığı belirtildi, System.String[]

ABD ile Rusya arasında casusluk krizine neden olan ve 2018 yılında Rusya'da üstünde gizli belge içeren USB ile yakalanan ABD eski deniz subayı Paul Whelan, çıkarıldığı mahkemece 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Erkek kardeşi David Whelan, yaptığı açıklamada Paul Whelan'ın bir 'işçi kampında' çalıştırıldığını söyledi.

Eski ABD deniz subayı olan ve 2018 yılında Rusya'da üstünde gizli belge içeren USB ile gözaltına alınan Paul Whelan, çıkarıldığı mahkemede 16 yıl hapis cezasına almıştı. Paul Whelan'ın kardeşi David Whelan, Paul'ün Rusya'da bir işçi kampında şapka ve palto yapmakla görevlendirildiğini söyledi. David Whelan, kardeşi Paul ile 15 dakikalık süren telefon konuşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Paul, diğer mahkumların çoğunlukla Rus olmadığını ve İngilizce konuşmadığını belirtti. İşçi kampında şapka ve palto yaptığını söyledi" dedi.

NELER OLMUŞTU?ABD vatandaşı Paul Whelan, 28 Aralık'ta Moskova'da bir casusluk eylemi yaptığı gerekçesiyle Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Whelan, mahkemece tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Daha sonra Rus mahkemesi tarafından Whelan'a 16 yıl hapis cezası verildi.ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SERBEST BIRAKILMASINI TALEP ETMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Whelan'ın 16 yıl hapis cezası almasının ardından yayınladığı açıklamada, "ABD, bugün Rus mahkemesinin ABD vatandaşı Paul Whelan'ı gizli bir duruşmadan sonra, gizli kanıtlarla ve savunma tanıkları için uygun izinler olmadan mahkum etme kararıyla öfkelenmiştir. Whelan'nın uluslararası insan hakları yükümlülüklerine uygun, adil yargılanma garantisinden mahrum bırakıldığından ciddi endişelerimiz var. Paul Whelan'ın Rus yetkililerin elindeki muamelesi dehşet verici. Rusya, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde Whelan'a adil bir duruşma sunamadı ve gözaltında tutulması sırasında, uzun süredir devam eden tıbbi durumunu göz ardı ederek hayatını riske attı. Onu ailesinden ve arkadaşlarından ayrı tuttu. Paul Whelan'ın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer vermişti.


Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Erkek, İşçi, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 21:44 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Rusya'da casusluk iddiasıyla 16 yıl ceza alan Whelan'ın, işçi kampında çalıştığı belirtildi - Son Dakika Dünya

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