Rusya'da casuslukla suçlanan ABD'li 6 ay daha tutuklu kalacak - Son Dakika

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Rusya'da casuslukla suçlanan ABD'li 6 ay daha tutuklu kalacak
6 saat önce
Rusya'da "casusluk yaptığı" iddiasıyla cezaevine konulan ABD vatandaşı Paul Whelan'ın tutukluluk süresi 6 ay uzatıldı.
Rusya'da "casusluk yaptığı" iddiasıyla cezaevine konulan ABD vatandaşı Paul Whelan'ın tutukluluk süresi 6 ay uzatıldı.
Moskova Şehir Mahkemesinde görülen duruşmada, Whelan'ın serbest bırakılma talebi reddedildi. Mahkeme, Whelan'ın 6 ay daha tutuklu kalmasına karar verdi.
2018 yılı aralık ayında Moskova'da casusluk yaptığı gerekçesiyle Rusya Federal Güvenlik Servisince (FSB) gözaltına alınan Whelan, mahkemenin tutuklama kararının ardından cezaevine konulmuştu.
Geçen yıl aralık ayında duruşması yapılan Whelan'ın tutukluluk süresi 29 Mart'ta sona erecekti.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:54 Kaynak: AA
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