Rusya'da Casuslukla Suçlanan ABD'linin Tutukluluk Süresi Uzatıldı
54 dakika önce
Rusya'da casusluk yaptığı iddiasıyla cezaevinde bulunan ABD vatandaşı Paul Whelan'ın tutukluluk süresi uzatıldı.
Rusya
'da casusluk yaptığı iddiasıyla cezaevinde bulunan ABD
vatandaşı Paul Whelan'ın tutukluluk süresi uzatıldı. Moskova
Şehir Mahkemesinde görülen duruşmada, Whelan'ın tutukluluk süresinin 22 Mayıs'a kadar devam etmesine karar verildi.
ABD vatandaşı Paul Whelan, 28 Aralık
'ta Moskova'da bir casusluk eylemi sırasında FSB elemanları tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Whelan, mahkemece tutuklanarak, cezaevine konulmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:35 Kaynak: AA
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