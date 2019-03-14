Son Dakika Haberleri: Rusya'da Casuslukla Suçlanan ABD'linin Tutukluluk Süresi Uzatıldı

Rusya'da Casuslukla Suçlanan ABD'linin Tutukluluk Süresi Uzatıldı

54 dakika önce

Rusya'da casusluk yaptığı iddiasıyla cezaevinde bulunan ABD vatandaşı Paul Whelan'ın tutukluluk süresi uzatıldı.

Rusya'da Casuslukla Suçlanan ABD'linin Tutukluluk Süresi Uzatıldı, System.String[]
Rusya'da casusluk yaptığı iddiasıyla cezaevinde bulunan ABD vatandaşı Paul Whelan'ın tutukluluk süresi uzatıldı.

Moskova Şehir Mahkemesinde görülen duruşmada, Whelan'ın tutukluluk süresinin 22 Mayıs'a kadar devam etmesine karar verildi.

ABD vatandaşı Paul Whelan, 28 Aralık'ta Moskova'da bir casusluk eylemi sırasında FSB elemanları tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Whelan, mahkemece tutuklanarak, cezaevine konulmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:35 Kaynak: AA

Moskova, Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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