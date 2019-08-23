Son Dakika Haberleri: Rusya'da "casuslukla" suçlanan ABD vatandaşının tutuklanması
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Rusya'da "casuslukla" suçlanan ABD vatandaşının tutuklanması

1 saat önce

Rusya'da, "casusluk yaptığı" iddiasıyla cezaevine konulan ABD vatandaşı Paul Whelan'ın tutukluluk süresi uzatıldı.

Rusya'da

Rusya'da, "casusluk yaptığı" iddiasıyla cezaevine konulan ABD vatandaşı Paul Whelan'ın tutukluluk süresi uzatıldı.

Başkent Moskova'daki Lefortovskiy Mahkemesinde görülen duruşmada, Whelan'ın tutukluluk süresinin 29 Ekim'e kadar uzatılmasına karar verildi.

Whelan, geçen yıl aralıkta Moskova'da casusluk yaptığı gerekçesiyle Rusya Federal Güvenlik Servisince (FSB) gözaltına alınmış, daha sonra mahkemenin tutuklama kararının ardından cezaevine konulmuştu.

Mahkeme, daha önce de 49 yaşındaki Whelan'ın tutukluluk süresinin 29 Ağustos'a kadar devam etmesine karar vermişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Moskova, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:08 Kaynak: AA
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