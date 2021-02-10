Rusya'da çatıda biriken kar kütlesi, çocuğun üzerine düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Rusya'da çatıda biriken kar kütlesi, çocuğun üzerine düştü

Rusya'da çatıda biriken kar kütlesi, çocuğun üzerine düştü

10.02.2021 09:43

Rusya'nın Primorsky bölgesindeki bir apartmanın çatısında biriken kar kütlesi, apartman girişinde duran bir çocuğun üzerine düştü.

Rusya'nın Primorsky bölgesindeki bir apartmanın çatısında biriken kar kütlesi, apartman girişinde duran bir çocuğun üzerine düştü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, Rusya'nın Primorsky bölgesindeki Nakhodka kentinde meydana geldi. Bir apartmanın çatısında biriken kar kütlesi, apartman girişinde duran bir çocuğun üzerine düştü. O sırada apartman girişinde bulunan bir kadın ise çocuğu karların arasından kurtarmaya çalıştı. Rus medyası, çocuğun kazayı şans eseri yara almadan atlattığını duyurdu. Primorsky Bölge Savcılığını, apartmanın çatısını temizletmekle yükümlü olan bina yöneticisine soruşturma başlatıldığını açıkladı.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Rus ve Ukraynalılar Arasındaki Gerginlik Türkiye'ye Sıçradı Rus ve Ukraynalılar Arasındaki Gerginlik Türkiye'ye Sıçradı

Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'da çatıda biriken kar kütlesi, çocuğun üzerine düştü - Son Dakika


Son Dakika
10:02 Aleyna Tilki'nin kız kardeşi Ayça Tilki müzik sektörüne adım attı
09:58 Aleyna Tilki'nin kız kardeşi de şarkıcı oldu! Klibine gelen tepkileri görünce sinirden deliye döndü
09:58 Hedef tahtasındaki işletmenin sahibi kendini bu sözlerle savundu: Çocuğun kendisi istedi
09:54 Hedef tahtasındaki işletmenin sahibi kendini böyle savundu: Çocuğun kendisi istedi
09:54 İnterpol'ün aradığı uyuşturucu baronunun sağ kolu "Kara Mamba" Türkiye'de yakalandı
09:52 İnterpol tarafından aranan uyuşturucu baronunun sağ kolu "Kara Mamba" Türkiye'de yakalandı
09:48 Galatasaray, stat isim sponsorluğu için Rams Global ile 5 yıllık anlaşma sağladı
09:44 Galatasaray, stadyum ve forma sponsorluklarını açıkladı
09:44 Barcelona, Arda Güler'in serbest kalma bedelini 1 milyar euro olarak belirledi
09:40 Duyunca şok olacaksınız! Barcelona, Arda Güler'in serbest kalma maddesini 1 milyar euro yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2023 10:26:02. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya'da çatıda biriken kar kütlesi, çocuğun üzerine düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement