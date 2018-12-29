Son Dakika Haberleri: Rusya'da Çığ Düştü, 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Rusya'da Çığ Düştü, 2 Kişi Hayatını Kaybetti

36 dakika önce

Rusya'nın Habarovsk kentinde çığ düştü.

Rusya'da Çığ Düştü, 2 Kişi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Rusya'nın Habarovsk kentinde çığ düştü. Bir maden işletmesinde çalışan 11 kişi çığın altında kalırken 2 işçi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Habarovsk kentinde bir maden işletmesindeki 11 işçi çığın altında kaldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre yaşanan felaket sonrası çığ altında kalan 11 işçiden 9'una ulaşıldı. Açıklamada ulaşılan işçilerden 2'sinin hayatını kaybettiği 7'sinin de yaralandığı kaydedildi. Yaralılar bölgedeki en yakın hastanelere kaldırılırken, hastaneden yapılan açıklamada yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:10 Kaynak: İHA

İşçi, Maden İş, Rusya Federasyonu, Güncel
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