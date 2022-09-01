Rusya'da "Vostok-2022" askeri tatbikatı başladı - Son Dakika
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Rusya'da "Vostok-2022" askeri tatbikatı başladı

01.09.2022 10:26
Rusya'da "Vostok-2022" askeri tatbikatı başladı

Rusya'da, Çin'in de yer aldığı "Vostok-2022" (Doğu) stratejik askeri tatbikatı başladı.

Rusya'da, Çin'in de yer aldığı "Vostok-2022" (Doğu) stratejik askeri tatbikatı başladı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Vostok-2022 tatbikatına Rusya, Çin, Hindistan ve Azerbaycan dahil 14 ülkeden asker ve askeri gözlemci katılıyor.

Rusya'nın 7 poligonunda ve Ohotsk Denizi ile Japon Denizi (Doğu Denizi) sularında yapılan tatbikatta, 50 bini aşkın asker ve 140 uçak ile 60 savaş gemisi dahil 5 binden fazla silah ve askeri teçhizat yer alıyor.

Ülkenin doğu bölgesinde barışın korunması, askeri güvenliğin sağlanmasıyla ilgili hedefler üzerinde çalışılan tatbikat, Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı yönetiminde düzenleniyor.

Tatbikat, 7 Eylül'e kadar devam edecek.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, India, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'da 'Vostok-2022' askeri tatbikatı başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'da "Vostok-2022" askeri tatbikatı başladı - Son Dakika
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