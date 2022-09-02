"Vostok-2022" askeri tatbikatı devam ediyor - Son Dakika
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"Vostok-2022" askeri tatbikatı devam ediyor

02.09.2022 10:42

Rusya'da, Çin'in de yer aldığı "Vostok-2022" (Doğu) stratejik askeri tatbikatı devam ediyor.

Rusya'da, Çin'in de yer aldığı "Vostok-2022" (Doğu) stratejik askeri tatbikatı devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Vostok-2022 tatbikatına Rusya, Çin, Hindistan ve Azerbaycan dahil 14 ülkeden asker ve askeri gözlemci katılıyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Japon Denizi, India, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Vostok-2022' askeri tatbikatı devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Vostok-2022" askeri tatbikatı devam ediyor - Son Dakika
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