Rusya'da, Çin'in de yer aldığı "Vostok-2022" (Doğu) stratejik askeri tatbikatı devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Vostok-2022 tatbikatına Rusya, Çin, Hindistan ve Azerbaycan dahil 14 ülkeden asker ve askeri gözlemci katılıyor.
Kaynak: AA
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Son Dakika › Güncel › 'Vostok-2022' askeri tatbikatı devam ediyor - Son Dakika
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