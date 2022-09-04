Anadolu Ajansı, Rusya'daki "Vostok-2022" askeri tatbikatını takip ediyor

Rusya'da, Çin'in de yer aldığı "Vostok-2022" (Doğu) stratejik askeri tatbikatı devam ediyor.

Anadolu Ajansı (AA), 4 gündür süren Vostok-2022 tatbikatını, bir kısmının gerçekleştiği Rusya'nın doğusundaki Sahalin Adası'nda takip etti.

Söz konusu adadaki Uspenovskiy poligonunda düzenlenen tatbikata, Rusya Doğu Askeri Bölgesi'ne bağlı birlikler katıldı.

Tatbikat kapsamında, yabancı bir ülkeye ait hava indirme birliğinin olası saldırılarına karşı savunma taktikleri üzerinde duruldu.

Söz konusu tatbikatta, "Tunguska" ve taşınılabilir "İgla" uçaksavar füze sistemlerinin yanı sıra "T-80" tank, "Uragan" çok namlulu roketatar ve "Orlan-10" insansız hava araçları yer aldı.

Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı Piyade Taburu Komutanı Gadji Neftulayev, burada basına yaptığı açıklamada, tatbikatın bu kısmına yaklaşık 600 asker ile 90'dan fazla askeri teçhizatın katıldığını söyledi.

Tatbikat esnasında 24 hedefin belirlendiğini ve bunların tamamının yok edildiğini belirten Neftulayev, "Askeri birlikler, görevini başarıyla yerine getirdi. Sözde düşman yok edildi. Sözde saldırılar engellendi." ifadelerini kullandı.

Vostok-2022 askeri tatbikatı

Rusya'da 1 Eylül'de başlayan Vostok-2022 tatbikatına Rusya, Çin, Hindistan ve Azerbaycan dahil 14 ülkeden asker ve askeri gözlemciler katılıyor.

Rusya'nın 7 poligonunda ve Ohotsk Denizi ile Japon Denizi (Doğu Denizi) sularında yapılan tatbikatta, 50 bini aşkın asker ve 140 uçak ile 60 savaş gemisi dahil 5 binden fazla silah ve askeri teçhizat yer alıyor.

Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı yönetiminde düzenlenen tatbikata, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılması bekleniyor.

Tatbikat, 7 Eylül'e kadar devam edecek.