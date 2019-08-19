Son Dakika Haberleri: Rusya'da cinnet getiren çocuk ailesini balta ile öldürdü
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Rusya'da cinnet getiren çocuk ailesini balta ile öldürdü

56 dakika önce

Rusya'da 16 yaşındaki çocuk, annesini, büyükannesini, büyükbabasını ve iki kardeşini balta ile öldürdükten sonra intihar etti.

Rusya'da cinnet getiren çocuk ailesini balta ile öldürdü, System.String[]
Rusya'da 16 yaşındaki çocuk, annesini, büyükannesini, büyükbabasını ve iki kardeşini balta ile öldürdükten sonra intihar etti. Yetkililer, çocuğun telefonunda annesiyle problemleri olduğuna dair notlar buldu.

Olay, Rusya'nın Ulyanovsk bölgesinde meydana geldi. 16 yaşındaki Timur K., 66 yaşındaki büyükbabasını, 69 yaşındaki büyükannesini, 49 yaşındaki annesi Marina'yı ve 4 yaşındaki ikiz kardeşlerini balta ile feci şekilde öldürdükten sonra intihar etti.

Cinayet, komşuların eve kimsenin girip çıkmadığını fark etmeleri üzerine ortaya çıktı. Yetkililerin evde yaptığı incelemede, cinayetin balta ile işlendiği ortaya çıkarken; Timur'un telefonunda yapılan incelemelerde, büyükanne ve büyükbabasından ve kardeşlerinden bıktığını; annesi ile ilgili de problemleri olduğuna dair notlar bulundu.

'PSİKOLOJİK OLABİLİR'

Ulyanovsk Bölge Savcısı Asistanı Vasily Zima, "Timur, okulda iyi bir öğrenciydi. Özellikle sportif alanlarda başarılıydı" ifadelerini kullanırken, işlenen cinayetin arkasında, Timur'un psikolojik problemleri olabileceğini söyledi.

Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi olaya dair geniş çaplı inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü
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-Cinayetin işlendiği evin içerisinden görüntü
-Timur ve annesi Marina'nın fotoğrafı


Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:40 Kaynak: DHA
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16 yaşındaki Timur, tüm ailesini balta ile öldürdükten sonra intihar etti
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