Rusya'da cinnet getiren çocuk ailesini balta ile öldürdü-EK BİLGİ

Rusya 'da 16 yaşındaki çocuk, annesini, büyükannesini, büyükbabasını ve iki kardeşini balta ile öldürdükten sonra intihar etti. Yetkililer, çocuğun telefonunda annesiyle problemleri olduğuna dair notlar buldu.

Olay, Rusya'nın Ulyanovsk bölgesinde meydana geldi. 16 yaşındaki Timur K., 66 yaşındaki büyükbabasını, 69 yaşındaki büyükannesini, 49 yaşındaki annesi Marina'yı ve 4 yaşındaki ikiz kardeşlerini balta ile feci şekilde öldürdükten sonra intihar etti.

Cinayet, komşuların eve kimsenin girip çıkmadığını fark etmeleri üzerine ortaya çıktı. Yetkililerin evde yaptığı incelemede, cinayetin balta ile işlendiği ortaya çıkarken; Timur'un telefonunda yapılan incelemelerde, büyükanne ve büyükbabasından ve kardeşlerinden bıktığını; annesi ile ilgili de problemleri olduğuna dair notlar bulundu.

'PSİKOLOJİK OLABİLİR'

Ulyanovsk Bölge Savcısı Asistanı Vasily Zima, "Timur, okulda iyi bir öğrenciydi. Özellikle sportif alanlarda başarılıydı" ifadelerini kullanırken, işlenen cinayetin arkasında, Timur'un psikolojik problemleri olabileceğini söyledi.

Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi olaya dair geniş çaplı inceleme başlattı.

'İNTİHAR EDECEKTİ, AİLESİ ÜZÜLMESİN DİYE ÖLDÜRDÜ'

Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi'nin soruşturmasında elde edilen bilgilere göre, 16 yaşındaki Timur K.'nın zaten intihar edeceği, ailesinin üzülmesini istemediği için tüm ailesini katlettiği ortaya çıktı. Bu bulguların, Timur'un kendini öldürmeden önce mutfak masasına bıraktığı bir nottan elde edildiği belirtildi.

Timur'un bıraktığı not hakkında açıklama yapan savcılık, "Kendini öldürme kararı aldı. Ailesini üzmemek için onları da öldürmeye karar verdi" ifadelerini kullanırken; yetkililer bu tarz notların, 'şizofreni' hastalarının notlarına benzediği ve aynı karakteristik özellikleri taşıdığı açıklandı.

Görüntü Dökümü

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-Cinayetin işlendiği evin içerisinden görüntü

-Timur ve annesi Marina'nın fotoğrafı