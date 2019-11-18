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Rusya'da cip sürücüsü yayayı bıçakladı

6 saat önce

Rusya'da cip sürücüsü yayayı bıçakladıRusya, (DHA)- Rusya'da bir cip sürücüsü, karşıdan karşıya geçen yaya yüzünden durmak zorunda kaldı.

Rusya'da cip sürücüsü yayayı bıçakladı

Rusya, (DHA)- Rusya'da bir cip sürücüsü, karşıdan karşıya geçen yaya yüzünden durmak zorunda kaldı. Yaya ile tartışan sürücü, aracının kapısını açarak adamı boynundan bıçakladı. Boynundan ağır yaralanan adam, hayatını kaybetti. Trafik kameraları, o anları saniye saniye kaydetti.

Olay, başkent Moskova'nın Mityiscsi ilçesinde meydana geldi. Ara sokakta meydana gelen olayda, bir cip sürücüsü yoldan geçen yaya yüzünden durmak zorunda kaldı. Sürücü ile yaya arasında sözlü tartışma büyüdü ve cip sürücüsü aracının kapısını açarak yayayı boynundan bıçakladı. Yaralı adam, can havliyle aracın önüne doğru yürüdü ancak sürücü aracıyla yayaya çarparak olay yerinden ayrıldı. Boynundan bıçaklanan adam, yolun ortasında yere yığıldı. Yayanın hastaneye kaldırıldığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Öte yandan olayı incelyeen polisin, kamera görüntülerinden yola çıkarak yayayı bıçaklayan sürücüyü gözaltına aldığı öğrenildi.

Rusya'da cip sürücüsü yayayı bıçakladı

Rusya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:57 Kaynak: DHA
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