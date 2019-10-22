Son Dakika Haberleri: Rusya'da çocuğunu bisikletine bağlayan anne tepki çekti
Son Dakika Güncel Rusya'da çocuğunu bisikletine bağlayan anne tepki çekti

Rusya'da çocuğunu bisikletine bağlayan anne tepki çekti

24 dakika önce

Rusya'da bir annenin scooter üstündeki çocuğunu belinden iple bisikletine bağlaması tepki çekti.

Rusya'da bir annenin scooter üstündeki çocuğunu belinden iple bisikletine bağlaması tepki çekti. Virajı alamayan anne kaza yapınca çocuk yolda sürüklendi.

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da trafikte ilerleyen bir aracın karşısına bisikletiyle bir kadın çıktı. Virajı alamayan kadın dengesini kaybedince bisikletten düştü. Kaza yapan kadının bisikletine scooter üstündeki çocuğunu belinden iple bağladığı görüldü. Yaşanan kazada araç sürücüsü, kadın ve çocuğa çarpmamayı başardı. Kadın ise düştüğü yerden kalkarak iple belinden bağlı çocuğunu çekerek yolun kenarına geçti.

Araç kamerasına takılan görüntüleri sürücü internet ortamında paylaştı. Görüntüyü izleyenler anneye büyük tepki göstererek yetkililerin soruşturma başlatmasını talep etti. Rusya İçişleri Bakanlığının bu görüntüler üzerine inceleme başlattığı açıklandı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rusya'da çocuğunu bisikletine bağlayan anne tepki çekti

Rusya, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:05 Kaynak: İHA
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