Rusya'da çocuk kampında yangın: 3 ölü
1 saat önce
Rusya'nın Habarovsk kentindeki çocuk kampında, sebebi henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 3 kişi öldü.
Rusya Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:55 Kaynak: AA
'nın Habarovsk kentindeki çocuk kampında, sebebi henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 3 kişi öldü.
Rus TASS haber ajansının haberine göre, Habarovsk'taki "Holdomi" çocuk kampında çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken 7'si çocuk 12 kişi yaralandı.
Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemedi.
Polisin, olay yerinde soruşturma başlattığı belirtildi.
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