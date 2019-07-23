Son Dakika Haberleri: Rusya'da çocuk kampında yangın: 3 ölü
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Rusya'da çocuk kampında yangın: 3 ölü

1 saat önce

Rusya'nın Habarovsk kentindeki çocuk kampında, sebebi henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 3 kişi öldü.

Rusya'da çocuk kampında yangın: 3 ölü, System.String[]
Rusya'nın Habarovsk kentindeki çocuk kampında, sebebi henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 3 kişi öldü.
Rus TASS haber ajansının haberine göre, Habarovsk'taki "Holdomi" çocuk kampında çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken 7'si çocuk 12 kişi yaralandı.
Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemedi.
Polisin, olay yerinde soruşturma başlattığı belirtildi.
Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:55 Kaynak: AA
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