Son Dakika Haberleri: Rusya'da çocuk kampında yangın: 4 ölü
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Rusya'da çocuk kampında yangın: 4 ölü

7 dakika önce

Rusya'nın Habarovsk kentinde çocukların kaldığı çadır kampta çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da çocuk kampında yangın: 4 ölü, System.String[]
Rusya'nın Habarovsk kentinde çocukların kaldığı çadır kampta çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.
Rusya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:27 
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