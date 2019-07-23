Rusya'da çocuk kampında yangın: 4 ölü
7 dakika önce
Rusya'nın Habarovsk kentinde çocukların kaldığı çadır kampta çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.
Rusya
'nın Habarovsk kentinde çocukların kaldığı çadır kampta çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:27
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