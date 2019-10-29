Son Dakika Haberleri: Rusya'da çocuk marketi soymaya çalıştı, kimse oralı olmadı
Son Dakika Güncel Rusya'da çocuk marketi soymaya çalıştı, kimse oralı olmadı

Rusya'da çocuk marketi soymaya çalıştı, kimse oralı olmadı

23 dakika önce

Rusya'da çocuk marketi soymaya çalıştı, kimse oralı olmadıRusya, (DHA)- Rusya'da bir öğrenci silahla marketi soymaya çalıştı.

Rusya'da çocuk marketi soymaya çalıştı, kimse oralı olmadı

Rusya, (DHA)- Rusya'da bir öğrenci silahla marketi soymaya çalıştı. Kasiyerler ve marketin çalışanları tarafından ciddiye alınmayan küçük soyguncu marketten kaçmak zorunda kaldı. Rusya Federasyonu'nun özerk bölgesi olan Komi Cumhuriyeti'ne bağlı Vorkuta köyünde, 14 yaşındaki çocuk bir marketi soymaya çalıştı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çocuğun oyuncak bir silahla markete girdiği ve silahını hava kaldırdığı görüldü. O sırada raflara ürünleri dizen market çalışanı soyguncunun çocuk olduğunu fark edince aldırış etmeden işine devam etti. Kasaya yönelen diğer çalışan da çocuğu umursamayarak cebindeki cep telefonunu çıkardı ve çocuğun görüntüsünü kaydetmeye başladı. Dikkate alınmayan 14 yaşındaki soyguncu, başarısız olarak marketten uzaklaştı.

14 yaşındaki soyguncunun polis tarafından gözaltına alındığı belirtilirken, çocuğun ailesiyle de iletişime geçildiği açıklandı. Öte yandan, cesur bir şekilde davranan market çalışanlarına zam yapıldığı da bildirildi.

Rusya'da çocuk marketi soymaya çalıştı, kimse oralı olmadı

Rusya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 05:02 Kaynak: DHA
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