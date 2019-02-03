Son Dakika Haberleri: Rusya'da Çocukları Taşıyan Otobüs Takla Attı: 7 Ölü

Rusya'da Çocukları Taşıyan Otobüs Takla Attı: 7 Ölü

15 dakika önce

Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneyinde Kaluga şehrinde çocukları taşıyan bir otobüs yoldan çıkarak takla attı, kazada 7 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da Çocukları Taşıyan Otobüs Takla Attı: 7 Ölü, System.String[]
Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneyinde Kaluga şehrinde çocukları taşıyan bir otobüs yoldan çıkarak takla attı, kazada 7 kişi hayatını kaybetti.

Bugün sabah saatlerinde Kaluga-Vyazma otoyolunda gerçekleşen kazada, içinde 31'i çocuk 47 yolcunun bulunduğu otobüs, buz tutan yolda kontrolden çıkarak yolun dışına savruldu. Taklalar atan otobüs ters şekilde kaldı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada çok sayıda çocuğun da yaralandığı; ölü sayısının artabileceğinden endişe edildiği belirtildi. Çocukların düzenlenen bir yarışmaya katılmak için öğretmenleri ile beraber Kaluga'ya gittikleri belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:56 Kaynak: DHA

Moskova, Rusya Federasyonu, Dünya
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