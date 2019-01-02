Son Dakika Haberleri: Rusya'da Çöken Binada Ölü Sayısı 13'e Yükseldi

Rusya'da Çöken Binada Ölü Sayısı 13'e Yükseldi

47 dakika önce İlandır

Rusya'nın Çelyabinsk Oblastı bölgesinde doğalgazdan kaynaklandığı düşünülen patlama sonucu yıkılan binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 13'e yükseldi.

Rusya'da Çöken Binada Ölü Sayısı 13'e Yükseldi, System.String[]
Rusya'nın Çelyabinsk Oblastı bölgesinde doğalgazdan kaynaklandığı düşünülen patlama sonucu yıkılan binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 13'e yükseldi.

Rusya'nın Çelyabinsk Oblastı bölgesindeki Magnitogorsk kentinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 13'e yükseldi.Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ölü sayısının 13'e yükseldiğini onaylıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde 31 Aralık sabahı bir bina gaz sıkışması sonucu yaşanan patlamada çökmüş, çevresindeki birçok bina da zarar görmüştü. İlk gün 4 cesedin çıkarıldığı apartmanın enkazından yeni yıl gecesi yapılan çalışmalar sonucunda 4 ceset daha çıkarılmıştı. Dün yürütülen çalışmalarda ise bir bebek sağ olarak çıkarılmıştı. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:17 Kaynak: İHA

Çelyabinsk, Rusya Federasyonu, 3. Sayfa
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