Rusya'da Çöken Binada Ölü Sayısı 39'a Yükseldi
1 saat önce İlandır
Rusya'nın Çelyabinsk Oblastı bölgesinde doğalgazdan kaynaklandığı düşünülen patlama sonucu çöken binadaki arama kurtarma çalışmaları sona erdi.
Rusya
'nın Çelyabinsk
Oblastı bölgesinde doğalgazdan kaynaklandığı düşünülen patlama sonucu çöken binadaki arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Kaza sonucu toplamda 39 kişi hayatını kaybetti.
Rusya'nın Çelyabinsk Oblastı bölgesindeki Magnitogorsk kentinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen doğalgaz patlaması sebebi ile çöken binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sona erdi. 39 kişinin hayatını kaybettiği kaza hakkında basına açıklama yapan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkilisi Alexander Chupriyan çalışmaların sona erdiğini ve içerde hiçbir ceset kalmadığını belirtti. Chupriyan, "Yarım saat kadar önce son cesedi de enkaz altından çıkardık. Arama kurtarma çalışmaları sona erdi" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde 31 Aralık
sabahı bir bina gaz sıkışması sonucu yaşanan patlamada çökmüş, çevresindeki birçok bina da zarar görmüştü. Enkazdan bir bebek bir kedi ve bir papağan da canlı olarak çıkarılmıştı. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:07 Kaynak: İHA
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