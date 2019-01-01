Son Dakika Haberleri: Rusya'da Çöken Binanın Enkazından Bebek Sağ Kurtarıldı

Rusya'da Çöken Binanın Enkazından Bebek Sağ Kurtarıldı

1 saat önce İlandır

- Rusya'da çöken binanın enkazından bebek sağ kurtarıldıMOSKOVA - Rusya'nın Çelyabinsk Oblastı bölgesinde doğalgazdan kaynaklandığı düşünülen patlama sonucu yıkılan binanın enkazından 1 buçuk gün sonra bir bebek sağ çıkarıldı.

- Rusya'da çöken binanın enkazından bebek sağ kurtarıldı

MOSKOVA - Rusya'nın Çelyabinsk Oblastı bölgesinde doğalgazdan kaynaklandığı düşünülen patlama sonucu yıkılan binanın enkazından 1 buçuk gün sonra bir bebek sağ çıkarıldı.
Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde dün sabah bir bina gaz sıkışması sonucu yaşanan patlamada çökmüş, çevresindeki birçok bina da zarar görmüştü. İlk gün 4 cesedin çıkarıldığı apartmanın enkazından yeni yıl gecesi yapılan çalışmalar sonucunda 4 ceset daha çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları gün içerisinde devam ederken şaşırtıcı bir olay yaşandı. 70 kadar insanın kayıp olduğu binanın enkazından 1 buçuk gün sonra bir bebek sağ olarak çıkartıldı. Bebeğin ağlama seslerini duyan arama kurtarma ekipleri, seslerin geldiği noktadaki molozları kaldırdı. Yapılan hassas çalışmalar sonucunda bebek enkazın altından sağ olarak çıkarıldı. Bebek kurtarıldıktan sonra tedavi altına alınırken, enkazda arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:44 Kaynak: İHA

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